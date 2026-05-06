Ausblick: Suominen präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Suominen wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,043 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,040 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Suominen in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 102,9 Millionen EUR im Vergleich zu 117,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,101 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,210 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 432,7 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 412,5 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at