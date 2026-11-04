Suominen Corporation Aktie

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WKN: 806454 / ISIN: FI0009010862

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Suominen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Suominen wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,005 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 75,00 Prozent erhöht. Damals waren -0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Suominen in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 109,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 99,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,050 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -0,130 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 420,5 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 412,5 Millionen EUR waren.

Redaktion Finanzen.net

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