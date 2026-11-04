Suominen Corporation Aktie
WKN: 806454 / ISIN: FI0009010862
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Suominen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suominen wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,005 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 75,00 Prozent erhöht. Damals waren -0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Suominen in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 109,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 99,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,050 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -0,130 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 420,5 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 412,5 Millionen EUR waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Suominen Corporation
|
04.11.26
|Ausblick: Suominen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Suominen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.26
|Ausblick: Suominen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Suominen zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Suominen präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Suominen Corporation
Aktien in diesem Artikel
|Suominen Corporation
|0,50
|-2,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX mit deutlicheren Gewinnen -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. An der Wall Street dürfte es in unterschiedliche Richtungen gehen. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.