Ausblick: Super Group (SGHC) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Super Group (SGHC) lädt am 23.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,170 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,140 USD je Aktie erzielt worden waren.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 533,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Super Group (SGHC) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 566,1 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,507 USD je Aktie, gegenüber 0,240 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,22 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at