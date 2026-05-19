Ausblick: Super Hi Internationall gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Super Hi Internationall stellt am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,023 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,160 HKD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 215,6 Millionen USD für Super Hi Internationall, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,54 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,069 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,470 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 918,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,55 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at