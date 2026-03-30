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Super Hi Internationall Aktie

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WKN DE: A3D30T / ISIN: KYG8588S1049

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: Super Hi Internationall gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Super Hi Internationall lädt am 31.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,004 USD gegenüber -0,160 HKD im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 239,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,62 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,064 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,310 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 840,5 Millionen USD, gegenüber 6,07 Milliarden HKD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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