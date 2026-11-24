Super Hi Internationall Aktie
WKN DE: A3D30T / ISIN: KYG8588S1049
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24.11.2026 07:01:06
Ausblick: Super Hi Internationall gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Super Hi Internationall wird am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,017 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 231,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,67 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,058 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,470 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 937,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,55 Milliarden HKD waren.
Redaktion Finanzen.net
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