Super Hi Internationall Aktie
WKN DE: A3D30T / ISIN: KYG8588S1049
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Super Hi Internationall präsentiert Quartalsergebnisse
Super Hi Internationall stellt am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,009 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,230 HKD je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 222,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,55 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,071 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,470 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 932,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 6,55 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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