Ausblick: Super Hi Internationall stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Super Hi Internationall wird am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,230 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Super Hi Internationall 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 9,12 Prozent auf 215,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Hi Internationall noch 197,6 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,692 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,600 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 918,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 841,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at