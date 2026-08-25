Super Hi Internationall Aktie

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WKN DE: A40DG8 / ISIN: US86803S1069

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25.08.2026 07:01:06

Ausblick: Super Hi Internationall stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Super Hi Internationall wird am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,085 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Hi Internationall noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 11,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 200,7 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Super Hi Internationall für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 222,8 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,712 USD, gegenüber 0,600 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 932,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 841,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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