Ausblick: Super Hi Internationall stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Super Hi Internationall wird am 31.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen, dass Super Hi Internationall für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Super Hi Internationall in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 239,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 207,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,638 USD je Aktie, gegenüber 0,400 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 840,5 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 777,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at