Ausblick: Super League Enterprise, informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Super League Enterprise, wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -2,817 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Super League Enterprise, noch -21,600 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 22,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Super League Enterprise, einen Umsatz von 4,4 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -10,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -94,000 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 16,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at