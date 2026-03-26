Ausblick: Super League Enterprise, stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Super League Enterprise, lädt am 27.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Super League Enterprise, für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,280 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -216,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 8,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,4 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -51,440 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1128,000 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,8 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 16,2 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at