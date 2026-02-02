Super Micro Computer Aktie

Super Micro Computer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Super Micro Computer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Super Micro Computer lädt am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,490 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,510 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 83,55 Prozent auf 10,42 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,02 USD, gegenüber 1,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 36,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,97 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Super Micro Computer Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Super Micro Computer Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Super Micro Computer Inc 24,53 -2,47% Super Micro Computer Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:21 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03:19 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen