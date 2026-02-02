Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: Super Micro Computer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Super Micro Computer lädt am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,490 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,510 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 83,55 Prozent auf 10,42 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,02 USD, gegenüber 1,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 36,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,97 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
