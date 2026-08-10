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WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023

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Erwartungen der Experten 10.08.2026 15:01:00

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende Super Micro Computer-Bilanz.

Super Micro Computer lädt am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,923 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,310 USD je Aktie eingenommen.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 101,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,76 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Super Micro Computer für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,60 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,80 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 39,54 Milliarden USD, gegenüber 21,97 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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Dell-Aktie triumphiert operativ, während Super Micro Computer-Aktie unter Compliance-Druck steht

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

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