Ausblick: SuperCom legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SuperCom stellt am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,180 USD gegenüber 1,22 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 7,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SuperCom einen Umsatz von 7,1 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,670 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,750 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 27,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at