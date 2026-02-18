Ausblick: Superior Plus informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Superior Plus wird am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

6 Analysten schätzen, dass Superior Plus für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,188 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 704,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 982,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,227 USD im Vergleich zu -0,210 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 2,49 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,26 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at