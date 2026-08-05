Ausblick: Superior Plus legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Superior Plus wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Superior Plus im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,120 CAD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 429,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 586,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,308 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,350 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,43 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,44 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at