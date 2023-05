Ausblick: Superior Plus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Superior Plus stellt am 09.05.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,554 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,680 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 25,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,47 Milliarden CAD gegenüber 1,17 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,603 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,380 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 4,39 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 3,38 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at