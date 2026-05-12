Superior Plus Aktie
WKN DE: A0RK83 / ISIN: CA86828P1036
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Superior Plus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Superior Plus öffnet am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,521 USD gegenüber 0,770 CAD im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 947,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,45 Milliarden CAD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,362 USD aus. Im Vorjahr waren 0,350 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 2,50 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,44 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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