Ausblick: Superior Plus stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Superior Plus wird am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Superior Plus für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,235 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,370 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 394,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 490,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,464 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,210 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 2,59 Milliarden USD, gegenüber 3,26 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at