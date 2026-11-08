Superior Uniform Group Aktie

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WKN: 904472 / ISIN: US8683581024

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Superior Uniform Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Superior Uniform Group wird am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,178 USD aus. Im letzten Jahr hatte Superior Uniform Group einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 143,5 Millionen USD gegenüber 138,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,613 USD, gegenüber 0,460 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 583,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 566,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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