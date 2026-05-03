Superior Uniform Group Aktie

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WKN: 904472 / ISIN: US8683581024

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Superior Uniform Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Superior Uniform Group präsentiert in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,005 USD aus. Im letzten Jahr hatte Superior Uniform Group einen Verlust von -0,050 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,81 Prozent auf 138,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Superior Uniform Group noch 137,1 Millionen USD umgesetzt.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,588 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 577,6 Millionen USD, gegenüber 566,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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