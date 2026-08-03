Ausblick: Superior Uniform Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Superior Uniform Group wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass Superior Uniform Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,100 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,100 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 142,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Superior Uniform Group einen Umsatz von 144,0 Millionen USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,607 USD je Aktie, gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 579,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 566,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at