Ausblick: Superior Uniform Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Superior Uniform Group lässt sich am 03.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Superior Uniform Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Superior Uniform Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,208 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,130 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 144,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 145,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,435 USD je Aktie, gegenüber 0,730 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 564,2 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 565,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at