Ausblick: Supernus Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor

Supernus Pharmaceuticals wird sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,340 USD gegenüber 0,270 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 12,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 195,2 Millionen USD gegenüber 174,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,32 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 702,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 661,8 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at