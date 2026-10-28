Ausblick: Supernus Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Supernus Pharmaceuticals wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,490 USD aus. Im letzten Jahr hatte Supernus Pharmaceuticals einen Verlust von -0,800 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 217,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 192,1 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,39 USD je Aktie, gegenüber -0,680 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 874,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 719,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at