Ausblick: Supernus Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Supernus Pharmaceuticals präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,298 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Supernus Pharmaceuticals noch -0,210 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 192,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 28,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Supernus Pharmaceuticals einen Umsatz von 149,8 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,17 USD im Vergleich zu -0,680 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 862,2 Millionen USD, gegenüber 719,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at