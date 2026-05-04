Supernus Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1JX3U / ISIN: US8684591089
|
04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Supernus Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Supernus Pharmaceuticals präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,298 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Supernus Pharmaceuticals noch -0,210 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 192,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 28,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Supernus Pharmaceuticals einen Umsatz von 149,8 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,17 USD im Vergleich zu -0,680 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 862,2 Millionen USD, gegenüber 719,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Supernus Pharmaceuticals Inc
|
07:01
|Ausblick: Supernus Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: Supernus Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Supernus Pharmaceuticals Inc
Aktien in diesem Artikel
|Supernus Pharmaceuticals Inc
|40,60
|-0,49%