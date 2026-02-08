Suprajit Engineering Aktie
WKN DE: A2AGF5 / ISIN: INE399C01030
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Suprajit Engineering zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suprajit Engineering wird sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,65 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 49,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,44 INR je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,75 Milliarden INR – ein Plus von 17,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Suprajit Engineering 8,32 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,80 INR, gegenüber 7,20 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 37,60 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 32,76 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
