WKN DE: A1H5H6 / ISIN: CA86863R1055

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Supremex gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Supremex lädt am 19.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,080 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Supremex noch 0,230 CAD je Aktie eingenommen.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 65,6 Millionen CAD gegenüber 69,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,04 Prozent.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,530 CAD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,470 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 267,5 Millionen CAD, gegenüber 281,0 Millionen CAD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

