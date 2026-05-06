Ausblick: Supremex stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Supremex veröffentlicht am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Supremex im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 CAD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 71,1 Millionen CAD gegenüber 70,2 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,720 CAD je Aktie, gegenüber 0,490 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 270,8 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 274,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at