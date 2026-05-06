Supremex Aktie
WKN DE: A1H5H6 / ISIN: CA86863R1055
|
06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Supremex stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Supremex veröffentlicht am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Supremex im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 CAD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 71,1 Millionen CAD gegenüber 70,2 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,720 CAD je Aktie, gegenüber 0,490 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 270,8 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 274,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Supremex Inc.
|
06.05.26
|Ausblick: Supremex stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Supremex gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)