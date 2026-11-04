Supremex Aktie
WKN DE: A1H5H6 / ISIN: CA86863R1055
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Supremex zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Supremex lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,060 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 CAD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 70,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 65,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,210 CAD je Aktie, gegenüber 0,490 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 292,4 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 274,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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