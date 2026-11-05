Supriya Lifescience Aktie
WKN DE: A3DL4L / ISIN: INE07RO01027
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Supriya Lifescience gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Supriya Lifescience lädt am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Supriya Lifescience im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,00 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,27 INR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Supriya Lifescience in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,20 Milliarden INR im Vergleich zu 2,00 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 29,50 INR, gegenüber 25,98 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 9,90 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 8,02 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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