Supriya Lifescience Aktie

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WKN DE: A3DL4L / ISIN: INE07RO01027

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Supriya Lifescience verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Supriya Lifescience äußert sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 9,30 INR. Dies würde einem Zuwachs von 115,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Supriya Lifescience 4,32 INR je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,99 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 105,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,45 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 29,90 INR, gegenüber 25,98 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 9,90 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,28 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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