Surf Air Mobility Aktie
WKN DE: A40GMY / ISIN: US8689272032
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Surf Air Mobility präsentiert Quartalsergebnisse
Surf Air Mobility stellt am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,340 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Surf Air Mobility noch ein Verlust pro Aktie von -1,090 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 25,5 Millionen USD gegenüber 23,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,060 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,150 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 130,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 106,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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