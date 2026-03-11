Surf Air Mobility Aktie
WKN DE: A40GMY / ISIN: US8689272032
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: Surf Air Mobility stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Surf Air Mobility wird am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,350 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Surf Air Mobility noch 0,600 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Surf Air Mobility mit einem Umsatz von insgesamt 26,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,52 Prozent verringert.
Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -3,423 USD, gegenüber -5,800 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 106,3 Millionen USD im Vergleich zu 119,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
