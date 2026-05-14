Ausblick: SurgePays gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SurgePays wird am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass SurgePays im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,380 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 46,50 Prozent auf 15,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,615 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,800 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 71,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 57,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at