SurgePays Aktie
WKN DE: A3DAGC / ISIN: US86882L2043
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: SurgePays legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SurgePays wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,145 USD. Dies würde einen Gewinn von 80,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem SurgePays -0,730 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll SurgePays nach den Prognosen von 2 Analysten 18,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 279,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,800 USD, gegenüber -2,390 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 71,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 60,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SurgePays Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: SurgePays legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: SurgePays legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: SurgePays zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu SurgePays Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SurgePays Inc Registered Shs
|2,31
|2,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX am Dienstag in Grün -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.