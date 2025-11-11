Ausblick: SurgePays legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SurgePays wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,145 USD. Dies würde einen Gewinn von 80,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem SurgePays -0,730 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll SurgePays nach den Prognosen von 2 Analysten 18,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 279,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,800 USD, gegenüber -2,390 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 71,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 60,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at