SurgePays Aktie
WKN DE: A3DAGC / ISIN: US86882L2043
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13.04.2026 07:01:06
Ausblick: SurgePays mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SurgePays wird am 14.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass SurgePays im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,020 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll SurgePays nach den Prognosen von 2 Analysten 21,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 120,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,275 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -2,390 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 61,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 60,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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