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WKN DE: A14YWP / ISIN: US86881A1007

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Surgery Partners mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Surgery Partners wird am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,058 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 830,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 826,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,429 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,610 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,41 Milliarden USD, gegenüber 3,31 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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