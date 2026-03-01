Ausblick: Surgery Partners präsentiert Quartalsergebnisse

Surgery Partners lädt am 02.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,304 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,860 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,28 Prozent auf 866,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 864,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,634 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,29 Milliarden USD, gegenüber 3,11 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at