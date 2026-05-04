Ausblick: Surgery Partners präsentiert Quartalsergebnisse

Surgery Partners wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,124 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Surgery Partners soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 797,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 776,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,377 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,610 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,41 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at