Ausblick: Surgical Science Sweden Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Surgical Science Sweden Registered stellt am 19.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,673 SEK je Aktie gegenüber 0,710 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Surgical Science Sweden Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 268,3 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 251,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 6,64 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,70 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 2,58 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 996,1 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 884,1 Millionen SEK.
