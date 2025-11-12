Ausblick: Surgical Science Sweden Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Surgical Science Sweden Registered präsentiert am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,710 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Surgical Science Sweden Registered noch 0,840 SEK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 259,7 Millionen SEK – ein Plus von 12,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Surgical Science Sweden Registered 231,8 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,35 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,58 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,01 Milliarden SEK, gegenüber 884,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

