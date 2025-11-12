Surgical Science Sweden AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P46G / ISIN: SE0014428512
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Surgical Science Sweden Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Surgical Science Sweden Registered präsentiert am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,710 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Surgical Science Sweden Registered noch 0,840 SEK je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 259,7 Millionen SEK – ein Plus von 12,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Surgical Science Sweden Registered 231,8 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,35 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,58 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,01 Milliarden SEK, gegenüber 884,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Surgical Science Sweden AB Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Surgical Science Sweden Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Surgical Science Sweden Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.08.25
|Ausblick: Surgical Science Sweden Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Erste Schätzungen: Surgical Science Sweden Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: Surgical Science Sweden Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Surgical Science Sweden AB Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Surgical Science Sweden AB Registered Shs
|7,49
|0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.