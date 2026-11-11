Surgical Science Sweden AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P46G / ISIN: SE0014428512
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Surgical Science Sweden Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Surgical Science Sweden Registered wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,684 SEK je Aktie gegenüber 0,400 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 261,9 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 263,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,22 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,31 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,03 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 992,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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