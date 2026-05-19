Surgical Science Sweden AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P46G / ISIN: SE0014428512
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19.05.2026 07:01:06
Ausblick: Surgical Science Sweden Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Surgical Science Sweden Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,305 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,650 SEK je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 235,9 Millionen SEK – ein Minus von 5,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Surgical Science Sweden Registered 250,7 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,97 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,31 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 995,6 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 992,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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