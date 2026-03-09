SuRo Capital Aktie

SuRo Capital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P7YR / ISIN: US86887Q1094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 07:01:06

Ausblick: SuRo Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SuRo Capital präsentiert am 10.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,115 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SuRo Capital in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 95,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 0,5 Millionen USD im Vergleich zu 10,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,46 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,600 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,3 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr -0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SuRo Capital Corp Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu SuRo Capital Corp Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SuRo Capital Corp Registered Shs 7,55 -1,95% SuRo Capital Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:30 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktie kaufte die Schweizerische Nationalbank
03:17 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen