Ausblick: SuRo Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SuRo Capital präsentiert am 10.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,115 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SuRo Capital in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 95,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 0,5 Millionen USD im Vergleich zu 10,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,46 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,600 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,3 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr -0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at