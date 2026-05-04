Ausblick: SuRo Capital präsentiert Quartalsergebnisse

SuRo Capital wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass SuRo Capital für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,155 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 19,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 0,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,665 USD, gegenüber 1,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 34,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at