Ausblick: SuRo Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SuRo Capital wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,183 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SuRo Capital noch -0,230 USD je Aktie verloren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 0,2 Millionen USD – ein Plus von 101,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SuRo Capital -13,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 2,08 USD, gegenüber -1,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr -0,5 Millionen USD generiert wurden.

