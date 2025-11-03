SuRo Capital Aktie
WKN DE: A2P7YR / ISIN: US86887Q1094
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: SuRo Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SuRo Capital wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,183 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SuRo Capital noch -0,230 USD je Aktie verloren.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 0,2 Millionen USD – ein Plus von 101,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SuRo Capital -13,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 2,08 USD, gegenüber -1,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr -0,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SuRo Capital Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: SuRo Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: SuRo Capital legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: SuRo Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SuRo Capital Corp Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SuRo Capital Corp Registered Shs
|8,75
|-0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.