Ausblick: SuRo Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SuRo Capital lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,130 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 0,7 Millionen USD gegenüber 21,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 96,59 Prozent.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,77 USD je Aktie, gegenüber 1,78 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 2,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 34,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at