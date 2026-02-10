Ausblick: Surya Roshni präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Surya Roshni gibt am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 5,30 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,13 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 21,57 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,68 Milliarden INR umgesetzt.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 17,90 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,95 INR einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 87,68 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 74,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at